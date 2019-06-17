Біля узбережжя Туреччини перекинувся та затонув човен, загинули 12 людей – ЗМІ

В Егейському морі, поблизу західного узбережжя Туреччини, в районі міста Бодрум, 17 червня перекинувся та затонув човен. Внаслідок катастрофи загинули 12 людей (тіла загиблих були знайдені на глибині 32 метри). 31 людину вдалось врятувати. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані турецької берегової охорони.

За цими даними, човен перевозив мігрантів, які намагалися дістатися Греції. Причини аварії судна, а також громадянство мігрантів, які перебували на його борту, поки невідомі.

Екіпажі двох кораблів берегової охорони Туреччини прийшли на допомогу мігрантам. В операції також брали участь вертоліт і команда пірнальників.

Чотири роки тому Туреччина стала одним із найголовніших перевалочних пунктів, через який мігранти з країн Близького Сходу й Африки намагалися дістатися до Західної Європи. Після угоди 2016 року між Анкарою і ЄС потік скоротився, але не вичерпався.