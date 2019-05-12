У Литві відбулися президентські вибори, в яких у разі, якщо жоден кандидат не здобуде принаймні 50 відсотків голосів, 26 травня буде призначений другий тур.

На цей час є лише повні дані про явку виборців: майже 56,5 відсотка, з того майже 11 відсотків голосів були віддані шляхом поштового голосування, передбаченого в цій країні, а 45,7 відсотка прийшли на дільниці.

Кандидатів на виборах було дев’ять, і на цей час, коли вже підраховано голоси з майже 53 відсотків дільниць, близько 46 відсотків голосів набирає економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями.

Серед його головних суперників, за даними опитувань перед виборами, – нинішній прем’єр-міністр Литви, лівоцентрист Саулюс Скверняліс і Інґріда Шимоніте, консерваторка і колишня міністр фінансів (обидва на цей час мають приблизно по 5 відсотків голосів).

Підрахунок мають завершити протягом ночі чи вранці.

Президент у Литві має відносно мало повноважень, це парламентська республіка. Головні його функції – визначення зовнішньої політики і представництво країни в зовнішніх зносинах, у першу чергу на самітах Європейського союзу. Також президент має повноваження у призначенні міністрів, суддів, головнокомандувача збройних сил чи голови центрального банку – найчастіше за умови схвалення парламентом чи прем’єр-міністром.

Нинішній президент Литви Даля Ґрібаускайте завершує другий п’ятирічний термін на посаді і не могла балотуватися знову.