Літак із понад 100 людьми на борту зазнав аварії у Пакистані

Пасажирський літак, за попередніми даними, із щонайменше 107 людьми на борту зазнав аварії у місті Карачі на півдні Пакистану.

Як повідомляють західні агенції з посиланням на представників цивільної авіації країни, літак належить державній авіакомпанії Pakistan International Airlines. На фото і відео із соцмереж видно, що літак врізався в житловий район. Попередньо, він летів з Лахора в Карачі.

Аварія сталася через кілька днів після того, як в Пакистані почали відновлювати комерційні авіарейси після карантину.