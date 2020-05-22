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22 травня 2020, Київ 15:13
Новини | Міжнародні

Літак із понад 100 людьми на борту зазнав аварії у Пакистані

За попередніми даними, літак врізався в житловий район (фото ілюстративне)

Пасажирський літак, за попередніми даними, із щонайменше 107 людьми на борту зазнав аварії у місті Карачі на півдні Пакистану.

Як повідомляють західні агенції з посиланням на представників цивільної авіації країни, літак належить державній авіакомпанії Pakistan International Airlines. На фото і відео із соцмереж видно, що літак врізався в житловий район. Попередньо, він летів з Лахора в Карачі.

Аварія сталася через кілька днів після того, як в Пакистані почали відновлювати комерційні авіарейси після карантину.

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