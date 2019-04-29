Порошенко і львів’яни подякували одне одному за підтримку і президентство

Президент України Петро Порошенко приїхав у Львів подякувати львів’янам за підтримку на виборах. Адже понад 800 тисяч мешканців Львівщини віддали на президентських виборах свої голоси за Петра Порошенка. Львівська область стала єдиним регіоном України, де чинний президент переміг, набравши 62% голосів, а у Львові – понад 70%.

«Я приїхав сьогодні у Львів, в обливаний понеділок, подякувати львів’янам за підтримку. Ви – великі молодці. Нічого, що нам вдалося здобути, було б неможливо без вашої підтримки, нічого без вашої довіри. Те, що ви сьогодні не втрачаєте оптимізму, те, що вірите, що Україна понад усе, що ви знаєте, що ми продовжимо наш рух вперед, те, що ви знаєте, що ми збережемо нашу єдність, ми будемо підтримувати Україну в просуванні реформ, але ми не дамо зупинити Україну на нашому європейському шляху, і ваша підтримка сьогодні у Львові є дуже важливою», – сказав Петро Порошенко у Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Тут, попри сильний дощ, зібрались сотні людей, щоб подякувати Петрові Порошенку за роки президентства.

«Я прийшов висловити свою подяку, що 5 років боронив нас від російської агресії», «Була внутрішня потреба прийти і подякувати, і дощ мені не завадив», – говорили львів’яни.

Петро Порошенко приїхав у Львів із дружиною і молодшим сином. Спершу вони відвідали музей під відкритим небом імені Климентія Шептицького, зокрема дерев’яну церкву Святої Софії Премудрості Божої. Цей храм у 1930 році за стараннями митрополита УГКЦ Андрея Шептицького перевезли з Бойківщини у Львів, і так почав народжуватися майбутній музей української архітектури і побуту, який називають Шевченківський гай. Сюди також прийшли сотні львів’ян подякувати президентові, а він навзаєм їм.

«Дякую за єдність, Львів! Дякую, що ви не повірили брехні, що російський сценарій брехні провалився і ще провалиться. Я дуже ціную цю довіру. Дякую, що мій український народ подарував мені велике щастя, що я був лідером української нації 5 років. А Господь допоможе, і повернемось на посаду президента. Треба спільно захистити нашу армію, нашу церкву, нашу мову», – заявив Петро Порошенко у Шевченківському гаю.

Також у Львові президент зустрівся зі львів’янами, які підтримали його публічно під час президентської кампанії, щоб окремо їм подякувати за довіру.

За повними, але ще офіційно не затвердженими результатами виборів президента України, повторне голосування в яких відбулося 21 квітня, Петро Порошенко здобув понад 24 відсотки голосів і програв комікові Володимирові Зеленському з його більш ніж 73 відсотками.