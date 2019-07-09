Бердянськ. Вибори || НЬЮЗРУМ. СПЕЦПРОЕКТ #93

Бердянськ: море, бичок, відпочинок. Скільки коштує провести відпустку у Бердянську? Чи відповідає сервіс цінам? Та не тільки туризмом живе місто. Тут є купа проблем. Місто-курорт страждає без якісної питної води, в районі закривають школи, а активісти не можуть знайти правди у справі Віталія Олешка, «Сармата», якого було вбито минулого року. Чи зміниться тут щось після виборів?

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