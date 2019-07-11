Кропивницький. Вибори || НЬЮЗРУМ. СПЕЦПРОЕКТ #95

Кіровоградщина: радіація, декомунізація, рейдери. Журналісти Радіо Свобода вирушили у політичну експедицію в центральну Україну. У цьому відео ви дізнаєтесь про передвиборчу атмосферу регіону, про людські проблеми і про окремих кандидатів-мажоритарників.

Обласний центр Кропивницький розташований прямо над радіоактивними урановими покладами, це місто лідер антирейтингу із кількості онкохворих. Спеціалісти пов'язують це із наявністю в ґрунті радонового газу та уранових руд. Ми взяли з собою дозиметр і знайшли місце, де на Кіровоградщині підвищений радіаційний рівень. Ми перевірили найпопулярніші місця Кропивницького (площу Героїв Майдану, вулицю Дворцову, набережну річки Інгул) та околиці уранової шахти.

Також ви дізнаєтесь, чи спілкується кандидат-мажоритарник Олесь Довгий із колишнім мером Києва Леонідом Черновецьким. А також, чому фермер і кандидат в депутати Олександр Поворознюк не ремонтує дороги, а витрачає 15 мільйонів гривень на футбольний клуб «Інгулець».