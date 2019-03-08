Купрій. Гроші, геї і війна. День з кандидатом | НЬЮЗРУМ #19

Як посадити на сто років у тюрму Порошенка, Луценка і Матіоса? Як оголосити війну Росії? Як повернути Крим і Донбас? Відверто і без купюр – кандидат у президенти Віталій Купрій поговорив із журналістами Радіо Свобода. Ексклюзивно: про його мільйони, яхту, жінок і любов до екстриму. Про смерть його дитини в лікарні і не відомі досі подробиці особистого життя. Про наркотики, зв’язки з олігархами і ставлення Віталія Купрія до секс-меншин. Дивіться у спецвипуску мультимедійного проекту «Ньюзрум». Спецвипуск програми «Ньюзрум» – «Один день з кандидатом».