Вакарчук уже не той – Сергій Рахманін | НЬЮЗРУМ #89

Відомий український журналіст Сергій Рахманін, багаторічний заступник головного редактора видання «Дзеркало тижня», теле- та радіоведучий – №8 у списку партії «Голос». У програмі «Ньюзрум-інтерв’ю» Рахманін про те, чому йде з журналістики в політику, про дружбу зі Святославом Вакарчуком та Анатолієм Гриценком, про «політичний казан», можливий силовий наступ на Донбасі, Гітлера та референдум.

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