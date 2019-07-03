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03 Липень 2019, Київ 21:04
Ньюзрум

Вакарчук уже не той – Сергій Рахманін | НЬЮЗРУМ #89

Відомий український журналіст Сергій Рахманін, багаторічний заступник головного редактора видання «Дзеркало тижня», теле- та радіоведучий – №8 у списку партії «Голос». У програмі «Ньюзрум-інтерв’ю» Рахманін про те, чому йде з журналістики в політику, про дружбу зі Святославом Вакарчуком та Анатолієм Гриценком, про «політичний казан», можливий силовий наступ на Донбасі, Гітлера та референдум.

Дивіться «Ньюзрум» – мультимедійний проект Української служби Радіо Свобода – у будні о 18:00 у прямому ефірі на YouTube.

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