Наливайченко про Тимошенко, Зеленського, статки і навчання у Москві | НЬЮЗРУМ #88

Гість програми «Ньюзрум-інтерв’ю»: Валентин Наливайченко, №3 у списку ВО «Батьківщина», народний депутат України VII скликання, колишній голова СБУ, голова політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість».

В інтерв’ю він розповів про співпрацю з Юлією Тимошенко, коаліцію з Зеленським та майбутні перші кроки у парламенті. Наливайченко також поділився секретами – скільки зараз заробляє, чому має дивідендів лише 18 гривень, як проходив детектор брехні і чому покинув навчання в Інституті розвідки у Москві.