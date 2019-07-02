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02 Липень 2019, Київ 19:10
Ньюзрум

Наливайченко про Тимошенко, Зеленського, статки і навчання у Москві | НЬЮЗРУМ #88

Гість програми «Ньюзрум-інтерв’ю»: Валентин Наливайченко, №3 у списку ВО «Батьківщина», народний депутат України VII скликання, колишній голова СБУ, голова політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість».

В інтерв’ю він розповів про співпрацю з Юлією Тимошенко, коаліцію з Зеленським та майбутні перші кроки у парламенті. Наливайченко також поділився секретами – скільки зараз заробляє, чому має дивідендів лише 18 гривень, як проходив детектор брехні і чому покинув навчання в Інституті розвідки у Москві.

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