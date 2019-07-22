LIVE | Результати парламентських виборів. Що далі? | НЬЮЗРУМ #102

Вибори до Верховної Ради України: парламентська більшість з однієї партії. Експерти і блогери робитимуть ставки: хто стане прем'єр-міністром? У кого є шанси стати головою Верховної Ради? Чи підуть в опозицію «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Опозиційна платформа — за життя»? Хто з відомих політиків програв на мажоритарних округах, і хто — виграв? Хто прогнозує наступні дочасні вибори? Усі новини про вибори – у ток-шоу Радіо Свобода НЬЮЗРУМ 22 липня 2019.

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, які призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді. Явка склала 49,84%. І це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

Наразі триває підрахунок голосів. За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради України 9-го скликання потрапляють п'ять партій:

«Слуга народу» – 44,2%;

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,4;

«Європейська солідарність» – 8,8%;

«Батьківщина» – 7,4%;

«Голос» – 6,5%.