Дублер Зеленського | НЬЮЗРУМ #119

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Студія «Квартал 95» вперше спародіювала свого колишнього керівника Володимира Зеленського. На концерті в Одесі президента грав гуморист Юрій Великий, який раніше виступав у дуеті «Брати Шумахери»; «Російсько-українська мовна перепалка» на підготовчому засіданні нової Верховної Ради. Як Рабінович від Геращенко та Разумкова «відбивався»; Розпаковка депутата. Максим Перебийніс, «Слуга народу». Хто покликав його в «ЗеКоманду» та що просуватиме новообраний народний депутат, колишній анестезіолог, крім реформи медицини? І ще багато цікавого.

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