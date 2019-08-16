LIVE | Київ в очікуванні дешевих кавунів | НЬЮЗРУМ #121

Сьогодні в «Ньюзрумі»: лідери думок та їхня відповідальність перед своєю аудиторію; як блогери впливають на своїх читачів, заробляють на рекламі та... чому не платять податки?; хто для вас авторитет?; кому ви довіряєте? – опитування на вулицях столиці; топ-5 гучних справ без судових вироків проти високопосадовців України; баржа з кавунами пливе до Києва – наскільки ця ягода буде дешевою та як безкоштовно ласувати кавунами? І ще багато чого цікавого. Дивіться «Ньюзрум» – мультимедійний проект Української служби Радіо Свобода – у будні о 18:00 у прямому ефірі на YouTube.