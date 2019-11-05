LIVE | Тищенко, Яременко, Радуцький: кого ще підловить Джокер? | НЬЮЗРУМ #174

Сьогодні в «Ньюзрумі»: «Квартал 95» у владі: хто з «кварталівців» отримав посади в уряді, Офісі президента, парламенті та силових структурах? Жертви пранкера Джокера: про що переписувалися Микола Тищенко з фальшивим генеральним прокурором та чи підтвердив народний депутат правдивість переписки? Дифтерія атакує вже і Харків. Скільки людей госпіталізовано та чи вистачає лікувальної сироватки і вакцин? І ще багато цікавого. Дивіться «Ньюзрум» – мультимедійний проєкт Української служби Радіо Свобода – у будні о 18:00 у прямому ефірі на YouTube.