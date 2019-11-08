LIVE | Петрівське: чому відкладається розведення сил? | НЬЮЗРУМ #177

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Пільги без штрафів. На які ще поступки піде влада власникам автотомобілів–«євроблях»? Україна проти Росії. Чи розглядатиме саме Міжнародний суд ООН позов Києва до Москви стосовно порушення нею двох міжнародних конвенцій – про фінансування бойовиків на Донбасі та порушення прав людини в окупованому Криму? 30 років без стіни. Як впав мур, що розділяв Берлін, Німеччину і Європу? І ще багато цікавого. Дивіться «Ньюзрум» – мультимедійний проєкт Української служби Радіо Свобода – в будні о 18:00 у прямому ефірі на ютубі.