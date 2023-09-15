Коли його наречена у білій сукні і з букетом білих квітів у руці увійшла у дім, Іван Сорока її не побачив. Але коли вона почала наближатися до нього, Іван це відчув. Щастя переповнило його, бо він розпочинає нову сторінку свого життя...
Джерело: AP
Іван Сорока пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, обороняв Мощун, воював на сході України. Внаслідок мінометного обстрілу –втратив зір. Тепер він одружився і розпочинає новий етап життя
Коли його наречена у білій сукні і з букетом білих квітів у руці увійшла у дім, Іван Сорока її не побачив. Але коли вона почала наближатися до нього, Іван це відчув. Щастя переповнило його, бо він розпочинає нову сторінку свого життя...
Джерело: AP