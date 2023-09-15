2 Владислава Рябець показує розбитий мобільний телефон і закривавлений годинник свого чоловіка Івана Сороки.



Пара познайомилася онлайн 6 квітня 2022 року, менш ніж через три місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Іван Сорока одужував від пневмонії у військовому госпіталі, зайшов у додаток для знайомств і побачив фото профілю Владислави Рябець. «Привіт», – написав він їй.



Владислава згадує, яким амбітним і цілеспрямованим був її майбутній чоловік, коли вона працювала з дітьми-аутистами в клініці. «Тепер ти моя», – сказав він їй після тижнів спілкування. У відповідь, вона жартома надіслала йому свій розмір каблучки