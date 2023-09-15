Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

«Я бачу своїми почуттями»: історія одруження бійця ЗСУ, який втратив зір на фронті

Іван Сорока пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, обороняв Мощун, воював на сході України. Внаслідок мінометного обстрілу –втратив зір. Тепер він одружився і розпочинає новий етап життя

Коли його наречена у білій сукні і з букетом білих квітів у руці увійшла у дім, Іван Сорока її не побачив. Але коли вона почала наближатися до нього, Іван це відчув. Щастя переповнило його, бо він розпочинає нову сторінку свого життя...

Джерело: AP

10 вересня 2023 року Владислава Рябець святкує весілля з Іваном Сорокою в колі сім&#39;ї та друзів на другий день їх нового спільного життя, як чоловіка та дружини на околиці Києва. 2 серпня 2022 року 27-річний Сорока назавжди втратив зір внаслідок російського мінометного обстрілу. Незважаючи на його незрячість, пара пообіцяла жити далі
1 10 вересня 2023 року Владислава Рябець святкує весілля з Іваном Сорокою в колі сім'ї та друзів на другий день їх нового спільного життя, як чоловіка та дружини на околиці Києва.

2 серпня 2022 року 27-річний Сорока назавжди втратив зір внаслідок російського мінометного обстрілу. Незважаючи на його незрячість, пара пообіцяла жити далі
Владислава Рябець показує розбитий мобільний телефон і закривавлений годинник свого чоловіка Івана Сороки. Пара познайомилася онлайн 6 квітня 2022 року, менш ніж через три місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Іван Сорока одужував від пневмонії у військовому госпіталі, зайшов у додаток для знайомств і побачив фото профілю Владислави Рябець. &laquo;Привіт&raquo;, &ndash; написав він їй. Владислава згадує, яким амбітним і цілеспрямованим був її майбутній чоловік, коли вона працювала з дітьми-аутистами в клініці. &laquo;Тепер ти моя&raquo;, &ndash; сказав він їй після тижнів спілкування. У відповідь, вона жартома надіслала йому свій розмір каблучки
2 Владислава Рябець показує розбитий мобільний телефон і закривавлений годинник свого чоловіка Івана Сороки.

Пара познайомилася онлайн 6 квітня 2022 року, менш ніж через три місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Іван Сорока одужував від пневмонії у військовому госпіталі, зайшов у додаток для знайомств і побачив фото профілю Владислави Рябець. «Привіт», – написав він їй.

Владислава згадує, яким амбітним і цілеспрямованим був її майбутній чоловік, коли вона працювала з дітьми-аутистами в клініці. «Тепер ти моя», – сказав він їй після тижнів спілкування. У відповідь, вона жартома надіслала йому свій розмір каблучки
Це селфі Іван Сорока зробив 29 червня в Донецькій області. Через два місяці він отримає важке поранення і втратить зір.&nbsp; Уже через шість тижнів після знайомства в Інтернеті Іван і Владислава вони разом пили каву під час однієї з коротких відпусток Сороки з фронту. &laquo;То де моя каблучка?&raquo; &ndash; жартуючи, запитала Владислава Рябець. &laquo;Ось тут&raquo;, &ndash; сказав Іван Сорока, дістаючи блискучу обручку &nbsp;
3 Це селфі Іван Сорока зробив 29 червня в Донецькій області.

Через два місяці він отримає важке поранення і втратить зір. 

Уже через шість тижнів після знайомства в Інтернеті Іван і Владислава вони разом пили каву під час однієї з коротких відпусток Сороки з фронту.

«То де моя каблучка?» – жартуючи, запитала Владислава Рябець. «Ось тут», – сказав Іван Сорока, дістаючи блискучу обручку
 
2 серпня 2022 року поблизу Горлівки підрозділ Івана Сороки отримав наказ на відхід. Під покровом ночі вони відступили, а на світанку були обстріляні російськими військами. Іван Сорока був вражений шрапнеллю, у результаті чого, Іван осліп й мало не втратив ногу. &laquo;Перше, що я сказав після поранення, було: &laquo;Кому я тепер буду потрібний?&raquo; &nbsp;
4 2 серпня 2022 року поблизу Горлівки підрозділ Івана Сороки отримав наказ на відхід. Під покровом ночі вони відступили, а на світанку були обстріляні російськими військами.
Іван Сорока був вражений шрапнеллю, у результаті чого, Іван осліп й мало не втратив ногу.
«Перше, що я сказав після поранення, було: «Кому я тепер буду потрібний?»
 
НА фото страви приготовані для весільного святкування. Владислава ходила до Івана кожні вихідні, поки його не виписали зі шпиталю. Молоді люди сподівалися, що очі Івана вдасться вилікувати й зір до нього повернеться. Цього не сталося, та Владислава не завагалася у своєму рішенні. &laquo;Для мене нічого не змінилося&raquo;, &ndash; сказала вона
5 НА фото страви приготовані для весільного святкування.

Владислава ходила до Івана кожні вихідні, поки його не виписали зі шпиталю.

Молоді люди сподівалися, що очі Івана вдасться вилікувати й зір до нього повернеться. Цього не сталося, та Владислава не завагалася у своєму рішенні.

«Для мене нічого не змінилося», – сказала вона
Яскравого сонячного дня, Владислава Рябець, стискаючи свій букет квітів у білій весільній сукні, супроводжує свого нареченого Івана Сороку на їхнє весілля в Києві&nbsp;9 вересня 2023 року &nbsp;
6 Яскравого сонячного дня, Владислава Рябець, стискаючи свій букет квітів у білій весільній сукні, супроводжує свого нареченого Івана Сороку на їхнє весілля в Києві 9 вересня 2023 року

 
Я тут, коханий...
7 Я тут, коханий...
Іван і Владислава розмовляють під час святкування в родинному колі, на другий день після весілля. 10 вересня 2023 року. Молодята вірять, що усі труднощі подолають разом. Іван хоче знайти роботу і жити повноцінним життям
8 Іван і Владислава розмовляють під час святкування в родинному колі, на другий день після весілля. 10 вересня 2023 року.

Молодята вірять, що усі труднощі подолають разом. Іван хоче знайти роботу і жити повноцінним життям
Другий день після весілля сповнений жартівливими обрядами. Матері молодят вправно грають свої ролі
9 Другий день після весілля сповнений жартівливими обрядами. Матері молодят вправно грають свої ролі
Як і велить місцева весела традиція: батька молодого, 55-річного Олександра Сороку, везуть у тачці, а потім урочисто кидають у воду, щоб таким чином відзначити відхід сина з дому через одруження.&nbsp; Сорока-старший служив ще в радянській армії, і каже, що міг піти на війну замість сина. &laquo;Я звинувачую себе&raquo;, &ndash; сказав він тремтячим голосом
10 Як і велить місцева весела традиція: батька молодого, 55-річного Олександра Сороку, везуть у тачці, а потім урочисто кидають у воду, щоб таким чином відзначити відхід сина з дому через одруження. 

Сорока-старший служив ще в радянській армії, і каже, що міг піти на війну замість сина. «Я звинувачую себе», – сказав він тремтячим голосом
Молодята приймають вітання та символічно пригублюють із прикрашених вишивкою та тризубами стаканчиків
11 Молодята приймають вітання та символічно пригублюють із прикрашених вишивкою та тризубами стаканчиків
&laquo;Я бачу своїми почуттями, своїми емоціями&raquo;: каже Іван Сорока &nbsp;
12 «Я бачу своїми почуттями, своїми емоціями»: каже Іван Сорока
 

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG