Німеччина: хто буде наступником Меркель на чолі її партії? Два з трьох кандидатів виступають проти «Північного потоку-2»

Християнсько-демократичний союз (ХДС), партія канцлерки Німеччини Анґели Меркель, 16 січня має обрати нового лідера. Новий голова партії стане ключовим кандидатом на найвищу посаду – наступного канцлера на загальних виборах у Німеччині у вересні. Розповідаємо про трьох головних кандидатів на лідерство в партії, кожен із них потенційно може стати цього року і канцлером Німеччини.

Сама Анґела Меркель планує піти з політики після вересневих виборів. Тому той, кого ХДС обере лідером, може визначити, чи Німеччина продовжить «політику консенсусу», якою Меркель відома на міжнародному рівні.

Троє чоловіків лідирують у соціологічних опитуваннях, проте їм не вдавалось побудувати ефективну виборчу кампанію в тіні пандемії коронавірусу, що продовжує завдавати збитків найбільшій економіці Європи. І жоден з кандидатів не виділяється як чіткий лідер у боротьбі за посаду голови ХДС, партії що домінує в німецькій політиці протягом 70 повоєнних років.

Армін Лашет – поміркований кандидат

Армін Лашет, голова землі Північний Рейн-Вестфалія, найбільшої з 16 німецьких земель, обіцяє продовжити помірковану політику Меркель. Не дивно, що він є близьким союзником чинної канцлерки.

Лашет, 59-річний колишній журналіст, підтримав Меркель під час кризи біженців у 2015 році, коли Німеччина залишила кордони відкритими для сотень тисяч мігрантів із Сирії та інших країн. Він відданий ідеям європейської інтеграції й найбільш імовірно боронитиме спадщину Меркель.

Проте близькість до Меркель також може стати перешкодою для Лашета, адже критики закидають йому неспроможність самому визначити чіткий курс для партії. Його шанси також похитнув м’який підхід до боротьби з коронавірусом – Північний Рейн-Вестфалія є одною з найбільш постраждалих від пандемії німецьких земель.

Фрідріх Мерц – суперник Меркель

У соціологічних опитуваннях Лашет дещо поступається Фрідріху Мерцу – консерватору та особистому супернику Меркель, яка перемогла його на виборах лідера партії у 2002 році. Мерц повернувся в політику у 2018 році, коли Меркель заявила про намір піти з політики через кілька років. Проте тоді він не зміг побороти її наступницю Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яка врешті оголосила, що подає у відставку після виборів нового лідера ХДС.

Мерц, 65-річний корпоративний юрист та мільйонер, кидає виклик чинному керівництву: «ХДС має вийти з тіні Анґели Меркель», – писав він у колонці для журналу Der Spiegel. Мерц представляє крило партії, яке соціально консервативне, проте ліберальне в питаннях економіки і також проіндустріальне.

Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, Мерц також заявив про бажання заморозити на два роки будівництво газопроводу «Північній потік-2», який дозволить поставки газу з Росії до Німеччини в обхід України.

Мерц – досвідчений політик з досвідом роботи в Європарламенті та Бундестазі, федеральному парламенті Німеччини. Його жорстка позиція щодо національної безпеки та міграції зацікавить більш консервативну частини ХДС та вже дала йому підтримку молодіжного крила партії. Проте його не так добре сприймають звичайні виборці, особливо після недавнього інтерв’ю, де він, схоже, натякав, що є зв'язок між гомосексуалізмом і педофілією.

Норберт Реттген – партійний бунтар

Із трьох основних кандидатів на посаду голови ХДС, Норберт Реттген має найбільш жорстку позицію щодо Росії. Колишній голова Комітету закордонних справ Бундестагу, Реттген виступив проти підтримки Меркель газопроводу «Північній потік-2».

Реттген неодноразово йшов проти курсу партії, чим заслужив собі репутацію бунтаря. Після невдалих виборів у Північному Рейні-Вестфалія у 2012 році, він відмовився покинути посаду міністра охорони довкілля, після чого Меркель його звільнила.

А у 2019 році він очолив протест депутатів ХДС проти терпимості Меркель щодо експансії китайського телекомунікаційного гіганта Huawei.

Реттген, 55-річний експерт із міжнародних справ, вважається компромісним кандидатом із поміркованими політичними поглядами. Він обіцяє модернізувати ХДС, і особливо збільшити кількість жінок у партії.