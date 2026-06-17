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21-річний новозеландець воює за Україну і мріє отримати українське громадянство

21-річний новозеландець воює за Україну і мріє отримати українське громадянство
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21-річний новозеландець воює за Україну і мріє отримати українське громадянство

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У 20 років він залишив Нову Зеландію та приїхав до України, щоб долучитися до війська. За півтора року служби новозеландець із позивним «Ківі» став пілотом дронів, воював у піхоті, втратив побратимів, вивчив українську мову та навчився готувати борщ.

До повномасштабного вторгнення Росії він майже нічого не знав про Україну. Тепер же називає слово «воля» одним зі своїх улюблених українських слів, а найбільшою мрією – отримати українське громадянство.

«Для мене одного дня тримати український паспорт у руках означатиме більше, ніж будь-яка медаль», – каже військовий.

Чому хлопець із Нової Зеландії вирішив воювати за Україну, що найбільше вразило його на фронті, як він вивчає українську навіть в окопах, чому закохався у Київ та за що найбільше вдячний українцям – дивіться в інтерв’ю Радіо Свобода.

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