21-річний новозеландець воює за Україну і мріє отримати українське громадянство

До повномасштабного вторгнення Росії він майже нічого не знав про Україну. Тепер же називає слово «воля» одним зі своїх улюблених українських слів, а найбільшою мрією – отримати українське громадянство.

«Для мене одного дня тримати український паспорт у руках означатиме більше, ніж будь-яка медаль», – каже військовий.

Чому хлопець із Нової Зеландії вирішив воювати за Україну, що найбільше вразило його на фронті, як він вивчає українську навіть в окопах, чому закохався у Київ та за що найбільше вдячний українцям – дивіться в інтерв’ю Радіо Свобода.