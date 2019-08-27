Разумков прокоментував ймовірне призначення Гончарука на посаду прем’єр-міністра України

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков не підтвердив, але і не спростував інформацію про можливе призначення Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра України. Крім того, не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про призначення нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на посаду віце-прем’єра із силових питань. «Якщо ми говоримо про будь-які інші кандидатури, які, можливо, будуть працювати, або не будуть працювати в уряді держави – то, я думаю, що це теж можливо лише після дискусії та консультації з фракцією», – відповів Разумков на запитання кореспондента Радіо Свобода. Раніше ЗМІ повідомляли, що найбільш ймовірний претендент на посаду глави уряду – нинішній заступник керівника Офісу президента – Олексій Гончарук. І, ймовірно, віцепрем’єром із силових питань стане теперішній керівник МВС – Арсен Аваков. Перше засідання парламенту дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.