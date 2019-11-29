Київське підприємство сприяло незаконному видобутку ропи для содового заводу в Криму – прокуратура

Прокуратура АРК повідомляє, що спільно з управлінням Нацполіції у Криму і Севастополі, а також співробітниками СБУ припинили незаконний видобуток корисних копалин для заводу в окупованому Криму. Про це пресслужба gрокуратури АРК повідомила 29 листопада.

За даними відомства, 27 листопада відбулися «санкціоновані обшуки» в офісі київського підприємства, а також у гідротехнічній споруді, яка розташована на адмінкордоні Криму і Херсонської області.

«Слідством встановлено, що підприємство, яке перебуває на території Києва, сприяло Кримському содовому заводу в незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Сприяння полягало в забезпеченні роботи вищевказаної гідротехнічної споруди, де працювали шість промислових насосів і перекачували «кондиційну ропу» з центральної в західну частини озера Сиваш для содового заводу», – йдеться в повідомленні відомства.

У прокуратурі зазначили, що «завод незаконно, без отримання відповідних дозволів від Держгеонадр України, видобував ропу, яка використовувалася для виготовлення продукції».

Згідно з інформацією відомства, під час обшуків виявили та вилучили значну кількість документів, які підтверджують незаконну діяльність підприємства.

«Слідство триває, вирішується питання про висунення підозр», – зазначили в пресслужбі.

У відомстві також опублікували відео насосних станцій. Назва київського підприємства, яке згадується в повідомленні прокуратури, не вказується. Коментарі його представників відсутні.

11 жовтня 2018 року представництво президента України в Автономній республіці Крим повідомляло, що українські силовики здійснили заходи щодо зупинки роботи насосної станції «Кутаранська дамба», яка розташована в Херсонській області та здійснює поставки ропи з акваторії Центрального Сиваша в акваторію Західного Сиваша, внаслідок чого ропа західного Сиваша без належних дозволів використовується заводами хімічної промисловості Криму.