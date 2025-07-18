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Новини Приазов’я

«ЗСУ ВІДСУВАЮТЬ ОКУПАНТІВ». Армія РФ активізувалася на півдні? | ‪Новини Приазовʼя

«ЗСУ ВІДСУВАЮТЬ ОКУПАНТІВ». Армія РФ активізувалася на півдні? | ‪Новини Приазовʼя
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«ЗСУ ВІДСУВАЮТЬ ОКУПАНТІВ». Армія РФ активізувалася на півдні? | ‪Новини Приазовʼя

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Наскільки російська армія активізувалася на півдні України? Чи зможе Росія за 4 роки захопити Херсонську і Запорізьку області, як про це пише видання The Economist? Як вплине на хід бойових дій зброя, яку США обіцяли надати Україні?

Російська армія активізувалася на Придніпровському напрямку. Про це днями повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його словами, окупанти пробують наступати у 2-3 рази частіше у порівнянні з попередніми тижнями.

Російські військові активізувалися на всій острівній зоні, починаючи з півдня і закінчуючи автомобільним і залізничним Антонівськими мостами. Він пояснив, що метою цих дій є вихід на певні плацдарми та утримання їх під контролем.

Перед спробами висадки на островах російські військові спершу скеровують туди безпілотники, з яких скидають продукти, боєприпаси та озброєння. Після цього група намагається туди висадитися і закріпитися, хоча це непросте завдання. Спроби захоплення українських позицій на цьому напрямку зазвичай є невдалими.

Наскільки російська армія активізувалася на півдні України? Чи зможе Росія за 4 роки захопити Херсонську і Запорізьку області, як про це пише видання The Economist? Як вплине на хід бойових дій зброя, яку США обіцяли надати Україні?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

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