«ЗСУ ВІДСУВАЮТЬ ОКУПАНТІВ». Армія РФ активізувалася на півдні? | ‪Новини Приазовʼя

Російська армія активізувалася на Придніпровському напрямку. Про це днями повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його словами, окупанти пробують наступати у 2-3 рази частіше у порівнянні з попередніми тижнями.



Російські військові активізувалися на всій острівній зоні, починаючи з півдня і закінчуючи автомобільним і залізничним Антонівськими мостами. Він пояснив, що метою цих дій є вихід на певні плацдарми та утримання їх під контролем.



Перед спробами висадки на островах російські військові спершу скеровують туди безпілотники, з яких скидають продукти, боєприпаси та озброєння. Після цього група намагається туди висадитися і закріпитися, хоча це непросте завдання. Спроби захоплення українських позицій на цьому напрямку зазвичай є невдалими.



Наскільки російська армія активізувалася на півдні України? Чи зможе Росія за 4 роки захопити Херсонську і Запорізьку області, як про це пише видання The Economist? Як вплине на хід бойових дій зброя, яку США обіцяли надати Україні?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



