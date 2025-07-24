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Новини Приазов’я

Ціна зради – другий вирок. Як Кремль використовує Сальдо для легалізації окупації | ‪Новини Приазовʼя

Ціна зради – другий вирок. Як Кремль використовує Сальдо для легалізації окупації | ‪Новини Приазовʼя
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Ціна зради – другий вирок. Як Кремль використовує Сальдо для легалізації окупації | ‪Новини Приазовʼя

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Як Росія організувала процедуру, за результатами якої заявила про приєднання Херсонської області до Росії? Як Сальдо коментував обвинувачення? Та як Росія продовжує використовувати нелегітимні референдуми 2022 року у своїй пропаганді?

Призначений Кремлем керувати захопленою частиною Херсонської області Володимир Сальдо отримав другий заочний вирок від українського суду. Цього разу Херсонський міський суд присудив йому 15 років позбавлення волі за організацію і проведення так званого референдуму на підконтрольній Росії частині Херсонщини у вересні 2022 року.

Як Росія організувала процедуру, за результатами якої заявила про приєднання Херсонської області до Росії? Як Сальдо коментував обвинувачення? Та як Росія продовжує використовувати нелегітимні референдуми 2022 року у своїй пропаганді?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

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