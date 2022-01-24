Бердянська коса в снігу (фотогалерея)

Цієї зими природа балує Бердянськ снігопадами. Минулих вихідних над приморським містечком кружляла хуртовина. Особливо морозно та сніжно було на Бердянській косі. Просторі пляжі, які влітку ледь вміщують відпочивальників, зараз більше нагадують поля. В затоці зимують лебеді та дикі качки, а ось людей майже не видно. Воно й не дивно. Майже всі бази відпочинку тут взимку закриті. Деякі бердянці не проти прогулятися сніжною косою, але більшість все ж таки надає перевагу дозвіллю в теплій оселі, помітив кореспондент