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Приазов’я

Бердянська коса в снігу (фотогалерея)

Цієї зими природа балує Бердянськ снігопадами. Минулих вихідних над приморським містечком кружляла хуртовина. Особливо морозно та сніжно було на Бердянській косі. Просторі пляжі, які влітку ледь вміщують відпочивальників, зараз більше нагадують поля. В затоці зимують лебеді та дикі качки, а ось людей майже не видно. Воно й не дивно. Майже всі бази відпочинку тут взимку закриті. Деякі бердянці не проти прогулятися сніжною косою, але більшість все ж таки надає перевагу дозвіллю в теплій оселі, помітив кореспондент «Новин Приазов'я».
Пірс у відкритому морі, пляж Малібу, зупинка 15 автобусу Площа Ринок
1 Пірс у відкритому морі, пляж Малібу, зупинка 15 автобусу Площа Ринок
Єдине, що може зіпсувати враження &ndash; це вітер. Але природа з ним завжди в гармонії
2 Єдине, що може зіпсувати враження – це вітер. Але природа з ним завжди в гармонії
Сонячні парасольки зимують просто неба
3 Сонячні парасольки зимують просто неба
Майже всі бази відпочинку &laquo;законсервовані&raquo; до весни
4 Майже всі бази відпочинку «законсервовані» до весни
Взимку на пляжі багато місця під парасольками
5 Взимку на пляжі багато місця під парасольками
Найлюдніші літні локації взимку стають майже &laquo;дикими&raquo;
6 Найлюдніші літні локації взимку стають майже «дикими»
У моря щодня рiзний настрiй, але воно однаково прекрасне
7 У моря щодня рiзний настрiй, але воно однаково прекрасне
Взимку на пляжах Бердянської коси також можно зробити красиві фото
8 Взимку на пляжах Бердянської коси також можно зробити красиві фото
Заснiженi гiрки аквапарка нагадують про лiтнi веселощi
9 Заснiженi гiрки аквапарка нагадують про лiтнi веселощi
Дельфiнарiй на Бердянській косі &ndash; наче дача, куди дельфiни повертаються щолiта&nbsp;
10 Дельфiнарiй на Бердянській косі – наче дача, куди дельфiни повертаються щолiта 
Майже щороку в Бердянській затоці зимують лебеді
11 Майже щороку в Бердянській затоці зимують лебеді
Якщо снігу занадто багато, можна вкритися під парасолькою та помилуватися зимовим морем
12 Якщо снігу занадто багато, можна вкритися під парасолькою та помилуватися зимовим морем

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