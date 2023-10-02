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Безлюдне Благодатне: зруйноване життя села, яке тричі окупувала армія РФ (фотосвідчення)

Протягом перших 9 місяців повномасштабної війни російські загарбники були в радіусі 1 км від Новогригорівки, що на Миколаївщині, здійснюючи звідти обстріли з важкої військової техніки. Село Благодатне неподалік Снігурівки армія РФ окупувала тричі. Зараз у населеному пункті не залишилося жодного неушкодженого будинка. І хоча після деокупації пройшов майже рік – село безлюдне. Фактично знищене. Жителі Благодатного приїжджають на руїни своїх осель і намагаються приводити їх до ладу, але власним коштом це робити дуже важко, зізнаються вони. Дехто не стримує сліз, коли показує залишки стін та груди каміння замість хат, де пройшло їхнє життя. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет показав, як зараз виглядає Благодатне.

Олександр каже: жив у Благодатному з дитинства
1 Олександр каже: жив у Благодатному з дитинства
Ось що залишилося від хати, у якій він прожив майже 50 років свого життя
2 Ось що залишилося від хати, у якій він прожив майже 50 років свого життя
У квітні 2022 року Олександр змушений був покинути свій дім через постійні російські обстріли
3 У квітні 2022 року Олександр змушений був покинути свій дім через постійні російські обстріли
Чоловік не може стримувати сльози, коли показує, що залишилося від його дому
4 Чоловік не може стримувати сльози, коли показує, що залишилося від його дому
Ось так зараз виглядає багате на сади та городину село, в якому до розпочатої Росією широкомасштабної війни проживало майже тисячу людей. Олександр свідчить: у селі десятки повністю зруйнованих будинків, з якими сталося те, що і з його оселею.
5 Ось так зараз виглядає багате на сади та городину село, в якому до розпочатої Росією широкомасштабної війни проживало майже тисячу людей.

Олександр свідчить: у селі десятки повністю зруйнованих будинків, з якими сталося те, що і з його оселею.
&nbsp;У будинку Олександра залишилася діра від снаряда калібром 152 міліметри
6  У будинку Олександра залишилася діра від снаряда калібром 152 міліметри
Це той самий снаряд, який влучив у будинок.&nbsp;
7 Це той самий снаряд, який влучив у будинок. 
Володимир та&nbsp;Тетяна,&nbsp;чий будинок майже повністю знищений обстрілами, кажуть, що все необхідне для життя тримають у машині
8 Володимир та Тетяна, чий будинок майже повністю знищений обстрілами, кажуть, що все необхідне для життя тримають у машині
Вони повернулися до Благодатного, щоб самостійно відбудовувати свою хату
9 Вони повернулися до Благодатного, щоб самостійно відбудовувати свою хату
Але ось що залишилося від їхнього будинку
10 Але ось що залишилося від їхнього будинку
&laquo;Я хочу тут жити. Якщо нам не відбудуть будинок, ми самі це зробимо з цегли, яку натаскали. Будемо так жити&raquo;, &ndash; каже Тетяна
11 «Я хочу тут жити. Якщо нам не відбудуть будинок, ми самі це зробимо з цегли, яку натаскали. Будемо так жити», – каже Тетяна
За словами місцевих: наразі у селі живуть усього з десяток людей.
12 За словами місцевих: наразі у селі живуть усього з десяток людей.

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