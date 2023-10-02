Безлюдне Благодатне: зруйноване життя села, яке тричі окупувала армія РФ (фотосвідчення)

Протягом перших 9 місяців повномасштабної війни російські загарбники були в радіусі 1 км від Новогригорівки, що на Миколаївщині, здійснюючи звідти обстріли з важкої військової техніки. Село Благодатне неподалік Снігурівки армія РФ окупувала тричі. Зараз у населеному пункті не залишилося жодного неушкодженого будинка. І хоча після деокупації пройшов майже рік – село безлюдне. Фактично знищене. Жителі Благодатного приїжджають на руїни своїх осель і намагаються приводити їх до ладу, але власним коштом це робити дуже важко, зізнаються вони. Дехто не стримує сліз, коли показує залишки стін та груди каміння замість хат, де пройшло їхнє життя. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет показав, як зараз виглядає Благодатне.