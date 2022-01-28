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Приазов’я

Засніжений Генічеський порт – пам'ятник морського минулого міста (фотогалерея)

З початку появи поселення на місці сучасного Генічеська, місцеві жителі займаються морським промислом. Пізніше, коли Генічеськ вже отримав статус міста, вантажообіг морського порту виріс до 400 тисяч тонн. Вже при незалежності України Генічеський порт втратив статус торгівельного та став портопунктом. Спочатку підпорядковувався Скадовському, а потім Бердянському порту.
Наразі Генічеський портопункт знаходиться у замороженому стані і повноцінно не функціонує. Рибним виловом займаються лише приватні підприємці. Місцеві жителі сподіваються на те, що у майбутньому порт знову запрацює, як в минулі часи, зазначив кореспондент «Новин Приазов'я» Дмитро Шеремет.
&nbsp;Візитна картка Генічеська &laquo;Залізний міст&raquo;
1  Візитна картка Генічеська «Залізний міст»
&nbsp;Поширене заняття місцевих жителів - риболовля
2  Поширене заняття місцевих жителів - риболовля
Захід сонця над протокою Тонкою &nbsp;
3 Захід сонця над протокою Тонкою
 
Засніжений порт
4 Засніжений порт
&nbsp;Засніжений берег протоки Тонкої
5  Засніжений берег протоки Тонкої
Місцеві полюбляють спуститися ближче до води
6 Місцеві полюбляють спуститися ближче до води
Кораблі доживають свій вік
7 Кораблі доживають свій вік

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