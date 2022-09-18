Вересень – це той місяць, коли в курортних містах українського півдня підбивають підсумки курортного сезону – що вдалося в цьому році та що потрібно доробити наступного. Внаслідок масштабного вторгнення Росії до України, цього року відпочивальників замінили російські військові, пляжі незвично безлюдні та брудні.
Підсумки літа в окупованому Генічеську: брудні та безлюдні пляжі курорту на Херсонщині (фотогалерея)
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
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