Вересень – це той місяць, коли в курортних містах українського півдня підбивають підсумки курортного сезону – що вдалося в цьому році та що потрібно доробити наступного. Внаслідок масштабного вторгнення Росії до України, цього року відпочивальників замінили російські військові, пляжі незвично безлюдні та брудні.