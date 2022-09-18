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Підсумки літа в окупованому Генічеську: брудні та безлюдні пляжі курорту на Херсонщині (фотогалерея)

Вересень – це той місяць, коли в курортних містах українського півдня підбивають підсумки курортного сезону – що вдалося в цьому році та що потрібно доробити наступного. Внаслідок масштабного вторгнення Росії до України, цього року відпочивальників замінили російські військові, пляжі незвично безлюдні та брудні.

Одинока арка зустрічає при вході на центральний пляж Генічеська
1 Одинока арка зустрічає при вході на центральний пляж Генічеська
Пустий пляж &ndash; звичайна картина цього року для окупованого Генічеська
2 Пустий пляж – звичайна картина цього року для окупованого Генічеська
З відпочивальників на пляжі &ndash; лише чайки
3 З відпочивальників на пляжі – лише чайки
Наглядати за безпекою відпочивальників на морі більше нема кому, та й&nbsp;курортників немає
4 Наглядати за безпекою відпочивальників на морі більше нема кому, та й курортників немає
Пляжні кафе цього року не відкривалися
5 Пляжні кафе цього року не відкривалися
Місцева окупаційна &laquo;влада&raquo; навіть не прибирала пляж
6 Місцева окупаційна «влада» навіть не прибирала пляж
Територія біля Генічеського маяка &ndash;&nbsp; одне з тих місць, де відкривається чудовий&nbsp;вигляд на Азовське море. На паркані окупаційна &laquo;влада&raquo; замалювала напис &laquo;Генічеськ &ndash; Україна&raquo;
7 Територія біля Генічеського маяка –  одне з тих місць, де відкривається чудовий вигляд на Азовське море. На паркані окупаційна «влада» замалювала напис «Генічеськ – Україна»
&laquo;Дикий&raquo; пляж Генічеська. Після цього &laquo;курортного сезону&raquo; кожен пляж міста можна називати &laquo;диким&raquo;
8 «Дикий» пляж Генічеська. Після цього «курортного сезону» кожен пляж міста можна називати «диким»
Нашестя медуз не оминуло Генічеський район, але цього року їх вирішили не прибирати з узбережжя. Деякі&nbsp;генічани&nbsp;порівнюють нашестя медуз із нашестям російських військ в Україні
9 Нашестя медуз не оминуло Генічеський район, але цього року їх вирішили не прибирати з узбережжя. Деякі генічани порівнюють нашестя медуз із нашестям російських військ в Україні
Чудовими краєвидами Арабатської Стрілки цього року милуватися нема кому
10 Чудовими краєвидами Арабатської Стрілки цього року милуватися нема кому
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Пляжі Арабатської Стрілки такі ж пусті, як і в районному центрі
11 Пляжі Арабатської Стрілки такі ж пусті, як і в районному центрі
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Пляжі Арабатської Стрілки такі ж пусті, як і в районному центрі

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