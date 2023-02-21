Масований обстріл Херсону: 5 загиблих, 16 поранених (фотосвідчення)

У вівторок, 21 лютого, Херсонська ОВА повідомила про черговий обстріл Херсону російськими військами з окупованої лівобережної частини Херсонщини. Зауважили про влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих ударів є загиблі та постраждалі.

За даними Херсонської обласної прокуратури, двоє осіб загинули на місці, інші двоє – дорогою до лікарні. Також від обстрілу у власній оселі загинула літня жінка.

Відомо про 16 поранених осіб, серед них – 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості, повідомили в ОВА.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» побував на місці обстрілів.