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Масований обстріл Херсону: 5 загиблих, 16 поранених (фотосвідчення)

У вівторок, 21 лютого, Херсонська ОВА повідомила про черговий обстріл Херсону російськими військами з окупованої лівобережної частини Херсонщини. Зауважили про влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих ударів є загиблі та постраждалі.

За даними Херсонської обласної прокуратури, двоє осіб загинули на місці, інші двоє – дорогою до лікарні. Також від обстрілу у власній оселі загинула літня жінка.

Відомо про 16 поранених осіб, серед них – 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості, повідомили в ОВА.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» побував на місці обстрілів.

Пошкоджені вітрини магазинів після обстрілу в Херсоні
1 Пошкоджені вітрини магазинів після обстрілу в Херсоні
Місто російська армія обстріляла з &laquo;Градів&raquo;, повідомила місцева влада
2 Місто російська армія обстріляла з «Градів», повідомила місцева влада
Понівечені обстрілом дахи&nbsp;
3 Понівечені обстрілом дахи 
Повідомляється, що уламки від снарядів уразили людей, які перебували на автобусній зупинці
4 Повідомляється, що уламки від снарядів уразили людей, які перебували на автобусній зупинці
Відомо про 5 загиблих та 16 поранених
5 Відомо про 5 загиблих та 16 поранених
В одному з будинків через влучання російських боєприпасів жінка отримала травми у власній квартирі
6 В одному з будинків через влучання російських боєприпасів жінка отримала травми у власній квартирі
Біля однієї з херсонських багатоповерхівок після обстрілу лежать спалений велосипед та інші речі
7 Біля однієї з херсонських багатоповерхівок після обстрілу лежать спалений велосипед та інші речі

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