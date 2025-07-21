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Новини Приазов’я

Як РФ використовує захоплені порти півдня | ‪Новини Приазовʼя

Як РФ використовує захоплені порти півдня | ‪Новини Приазовʼя
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Як РФ використовує захоплені порти півдня | ‪Новини Приазовʼя

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Як Росія збільшує потужність окупованих українських портів? Чи зможе використати їх у військових цілях? Та чи здатні українські військові завадити планам окупантів?

Російські окупанти розчищають фарватер Маріупольського порту, щоб приймати там судна більшої вантажопідйомності. Про це 14 липня повідомив Центр вивчення окупації. Також у порту Маріуполя днями помітили корабель, який може перевозити боєкомплект.

Як Росія збільшує потужність окупованих українських портів? Чи зможе використати їх у військових цілях? Та чи здатні українські військові завадити планам окупантів?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

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