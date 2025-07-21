Як РФ використовує захоплені порти півдня | ‪Новини Приазовʼя

Російські окупанти розчищають фарватер Маріупольського порту, щоб приймати там судна більшої вантажопідйомності. Про це 14 липня повідомив Центр вивчення окупації. Також у порту Маріуполя днями помітили корабель, який може перевозити боєкомплект.



Як Росія збільшує потужність окупованих українських портів? Чи зможе використати їх у військових цілях? Та чи здатні українські військові завадити планам окупантів?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.