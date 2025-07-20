СТРІЛЯНИНА, АТАКИ ДРОНІВ, БЛЕКАУТИ. Останні події на окупованій ЗАЕС | ‪Новини Приазовʼя

Експерти міжнародного агентства з атомної енергії в ніч на 13 липня почули сотні пострілів поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це МАГАТЕ повідомило у звіті. Тим часом окупаційна влада Енергодару, міста-супутника ЗАЕС, повідомила про атаку дронів на будівлю міської ради.



Що відбувається на найбільшій атомній станції Європи? Чому АЕС періодично опиняється під загрозою аварій? Та чи відмовилася Росія від планів приєднати захоплене підприємство до своєї енергомережі?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.