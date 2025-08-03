Як ХЕРСОН може навчити світ ВИЖИВАТИ та ПЕРЕМАГАТИ | Новини Приазовʼя

Фахівці американського аналітичного Інституту Гудзону опублікували статтю про те, чому країнам Європейського Союзу варто вивчити досвід відновлення правобережжя Херсонщини. Дослідник Люк Коффі закликає посадовців визначити пріоритети, що за чим варто відбудовувати насамперед у разі звільнення території після окупації. Також автор радить керівництву НАТО вивчати роботу українського самоврядування в умовах війни.



Які позитивні приклади у відновленні Херсонщини побачили західні аналітики? Чи може цей досвід стати корисним країнам НАТО? Та чи планує Росія нападати на Польщу або держави Балтії найближчим часом?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.