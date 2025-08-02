«Там – гестапо». Що пережив морпіх Олег Музлов у російському полоні | Новини Приазовʼя

У червні цього року після 3-х років полону до України повернувся Олег Музлов – військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти. Після початку повномасштабного вторгнення він обороняв Маріуполь і згодом потрапив у полон. Відтоді його донька, Катерина Музлова, повністю зосередилася на громадській діяльності, спрямованій на допомогу родинам зниклих безвісти та полонених.



Вона організувала численні акції, у тому числі міжнародного масштабу. Навесні 2024 року в межах кампанії, присвяченої другій річниці масового потрапляння у полон оборонців Маріуполя, Катерині вдалося об’єднати активістів і родичів з понад 35 країн світу. Надалі до акцій долучилися учасники з понад 45 країн — серед них держави Європи, США, Японія, Бразилія та Австралія. Основна мета цієї діяльності — привернення уваги міжнародних організацій, політиків та правозахисників до ситуації з утриманням українських громадян у російському полоні.



Гостя програми: Катерина Музлова, директорка БО «Серце в дії» та засновниця ініціативи Voices of Captives



Ведуча: Олена Бадюк.



