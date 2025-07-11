«РЯТУВАЛИ ХЕРСОН». Рік виходу Сил оборони з Кринок | Новини Приазовʼя

Рік тому, у липні 2024-го, стало відомо про відхід Сил оборони України від села Кринки, що на лівобережній Херсонщині. Плацдарм у цьому регіоні українські військові утримували з осені 2023 року. За даними поліції, у Кринках за девʼять місяців військової операції зникли безвісти 788 військовослужбовців.

На той час речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомляв, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент внаслідок інтенсивних і тривалих обстрілів. Саме село було практично повністю знищене.

За словами речника, там вже не було можливості зачепитися за фортифікації і тримати оборону. Тому Сили оборони з часом перейшли на інші визначені позиції. Також речник зазначив, що втрати російської армії у Кринках перевищують українські у 4-5 разів.

Чи відомо, що сталося зі зниклими безвісти військовими у Кринках? Які історії розповідають родичі військовослужбовців? В чому унікальність військової операції у Кринках, і як її сприймали жителі окупованої частини Херсонщини?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



