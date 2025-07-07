ВОДА ДЛЯ МИКОЛАЄВА: чи можна буде її пити та яким буде тариф? | Новини Приазовʼя

Будівництво нового водогону до Миколаєва планують завершити до осені 2025 року. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. У квітні 2022 року російські військові пошкодили магістраль, якою до міста надходила вода з Дніпра. Відтоді питну воду можна отримати в пунктах видачі. А в кранах містян – вода технічна, з Бузького лиману.



Як добудовують водогін у Миколаєві? Чи вразлива магістраль до обстрілів? Та чому зараз містяни нарікають на якість води з водогону?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.