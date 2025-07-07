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ВОДА ДЛЯ МИКОЛАЄВА: чи можна буде її пити та яким буде тариф? | Новини Приазовʼя

ВОДА ДЛЯ МИКОЛАЄВА: чи можна буде її пити та яким буде тариф? | Новини Приазовʼя
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ВОДА ДЛЯ МИКОЛАЄВА: чи можна буде її пити та яким буде тариф? | Новини Приазовʼя

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Як добудовують водогін у Миколаєві? Чи вразлива магістраль до обстрілів? Та чому зараз містяни нарікають на якість води з водогону?

Будівництво нового водогону до Миколаєва планують завершити до осені 2025 року. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. У квітні 2022 року російські військові пошкодили магістраль, якою до міста надходила вода з Дніпра. Відтоді питну воду можна отримати в пунктах видачі. А в кранах містян – вода технічна, з Бузького лиману.

Як добудовують водогін у Миколаєві? Чи вразлива магістраль до обстрілів? Та чому зараз містяни нарікають на якість води з водогону?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.

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