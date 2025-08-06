ПІДГОТОВКА ДО НАСТУПУ? Армія РФ посилює обстріли Херсонщини | Новини Приазовʼя

Російська армія ввечері 2 серпня атакувала з авіації Херсон. Окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак був пошкоджений автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел (також його називають Острів). Наступного дня, 3 серпня, російські військові знову атакували Херсон з авіації.



Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що були зафіксовані кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але можливий. На той час у мікрорайоні залишалися близько 1800 людей, серед них – 187 маломобільних та 31 дитина.



Олександр Прокудін зазначив, внаслідок авіаудару ускладнена логістика. Через це до Острова поки що складно буде завезти продовольство та інше. Крім цього, також понівечений газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без «блакитного палива».



Що відбувається у мікрорайоні Острів, який російські військові хочуть відрізати від Херсону? Чому на правобережній Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації? Яких цілей хоче досягти Росія, обстрілюючи регіон з усіх типів озброєння?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.