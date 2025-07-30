Запоріжжя під загрозою артилерійських обстрілів? | Новини Приазовʼя

Російська армія просунулася до південної частини Степногірська у Запорізькій області. Про це пише Американський Інститут вивчення війни. За даними аналітиків, подальше просування російських військ може дозволити їм вести артилерійський вогонь по Запоріжжю.

У звіті йдеться про те, що окупанти нині перебувають за 7 кілометрів від села Приморського (на північному заході від Степногірська) та за 11 кілометрів від Веселянки. Цей населений пункт розташований північніше Степногірська. У разі якщо російські військові просунуться приблизно на 5 кілометрів ближче до будь-якого з цих сіл, то це дасть їм змогу обстрілювати Запоріжжя зі ствольної артилерії.



Сили оборони півдня нещодавно повідомляли, що до Степногірська вперше зайшла російська диверсійно-розвідувальна група. Окупанти там намагалися закріпитися на південних околицях селища. Проте українські військові ліквідували цю групу.



Чи справді російська армія продовжує просуватися у Запорізькій області? Чи загрожують Запоріжжю російські артилерійські обстріли? Як вберегти місто від атак окупантів, і чому воно є важливим як для України, так і для Росії?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.