У прифронтових селищах працюють РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ. Як протидіє Україна|Новини Приазовʼя

В окупованому Маріуполі почало мовити російське православне радіо «Вера». За словами керівництва мережі радіо вже можна почути у Бердянську, Мелітополі, Генічеську. Також протягом 2025 року Росія планує запустити в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську та Новій Каховці мовлення державного радіо Sputnik. Окупанти прагнуть поширити сигнал провладних медіа також на сусідні, підконтрольні українській владі міста.



Чому в прифронтових населених пунктах півдня досі доступні російські теле- і радіоканали? Як Росія розгортає мережу провладних медіа на окупованих територіях? Та чим може відповісти Україна на російську інформаційну загрозу?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.