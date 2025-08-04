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Новини Приазов’я

У прифронтових селищах працюють РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ. Як протидіє Україна|Новини Приазовʼя

У прифронтових селищах працюють РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ. Як протидіє Україна|Новини Приазовʼя
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У прифронтових селищах працюють РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ. Як протидіє Україна|Новини Приазовʼя

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Чому в прифронтових населених пунктах півдня досі доступні російські теле- і радіоканали? Як Росія розгортає мережу провладних медіа на окупованих територіях? Та чим може відповісти Україна на російську інформаційну загрозу?

В окупованому Маріуполі почало мовити російське православне радіо «Вера». За словами керівництва мережі радіо вже можна почути у Бердянську, Мелітополі, Генічеську. Також протягом 2025 року Росія планує запустити в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську та Новій Каховці мовлення державного радіо Sputnik. Окупанти прагнуть поширити сигнал провладних медіа також на сусідні, підконтрольні українській владі міста.

Чому в прифронтових населених пунктах півдня досі доступні російські теле- і радіоканали? Як Росія розгортає мережу провладних медіа на окупованих територіях? Та чим може відповісти Україна на російську інформаційну загрозу?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

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