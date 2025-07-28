Як Росія зачищає релігійний простір на півдні | Новини Приазовʼя

Кремль розбудовує на окупованих територіях мережу храмів Російської православної церкви. Як повідомляє український Центр національного спротиву, процесом керують єпископ Бердянський і Приморський РПЦ Петро, а також призначений Росією так званий «губернатор Запорізької області» Євген Балицький. Центр національного спротиву називає це «ідеологічною експансією» і нагадує, що церкви Російська православна церква фінансується з державного бюджету Росії.



Навіщо окупанти будують на півдні храми Російської православної церкви? Як утискають священників інших конфесій? Та хто керує цими репресіями?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.