Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини Приазов’я

Як Росія зачищає релігійний простір на півдні | Новини Приазовʼя

Як Росія зачищає релігійний простір на півдні | Новини Приазовʼя
Embed
Як Росія зачищає релігійний простір на півдні | Новини Приазовʼя

No media source currently available

0:00 0:12:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Навіщо окупанти будують на півдні храми Російської православної церкви? Як утискають священників інших конфесій? Та хто керує цими репресіями?

Кремль розбудовує на окупованих територіях мережу храмів Російської православної церкви. Як повідомляє український Центр національного спротиву, процесом керують єпископ Бердянський і Приморський РПЦ Петро, а також призначений Росією так званий «губернатор Запорізької області» Євген Балицький. Центр національного спротиву називає це «ідеологічною експансією» і нагадує, що церкви Російська православна церква фінансується з державного бюджету Росії.

Навіщо окупанти будують на півдні храми Російської православної церкви? Як утискають священників інших конфесій? Та хто керує цими репресіями?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

Форум

XS
SM
MD
LG