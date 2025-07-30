РОСІЙСЬКИЙ УДАР по колонії у Запорізькій області. ЩО ВІДОМО? | Новини Приазовʼя

Російські війська обстріляли Біленьківську виправну колонію, що у Запорізькій області. Міністерство юстиції України повідомило, що 28 липня після 23 години вечора російська армія здійснила авіаційний удар по території закладу за допомогою чотирьох керованих авіабомб.

Внаслідок обстрілу загинули 16 осіб серед засуджених, понад 40 людей отримали поранення та госпіталізовані до місцевих лікарень, а також більше 50-ти постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

У Мін’юсті зазначили, що периметр установи не пошкоджено, загрози втечі ув'язнених немає. У відомстві також наголосили, що цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил Росії. Обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема, пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що, крім будівель виправної колонії, через російський обстріл були пошкоджені приватні будинки, розташовані поруч.

Російська армія атакувала колонію у Біленькому – якими є наслідки обстрілу? Чи можливо убезпечити ув'язнених у місцях несвободи під час атак? З чим може бути пов'язаний обстріл виправної колонії у Запорізькій області?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



