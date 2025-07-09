Плани Путіна на окуповані території півдня України | Новини Приазовʼя

Окуповані території півдня і сходу України до 2030 року мають вийти на «середньоросійський рівень» життя. Таку заяву минулого тижня зробив президент Росії Володимир Путін. За його словами, для цього начебто потрібно побудувати заново або реконструювати об'єкти освіти, культури, охорони здоров'я та спорту.



Також Путін зазначив, що треба забезпечити розвиток доріг, житла та комунального господарства, усієї соціальної інфраструктури, створити нові робочі місця з гідними заробітними платами, і загалом розкрити потенціал окупованих регіонів, який він назвав «колосальним».



Очільник Кремля також заявив, що попри «непросту обстановку», вже начебто багато зроблено. За його словами, з 2022-го року окупаційна влада відновила та збудувала майже 23 тис. різних об'єктів. Відремонтовано понад 5 тисяч кілометрів автошляхів, включаючи ті дороги, які пов'язали Росію з окупованим Кримом.



Чи справді Росія буде розвивати окуповані території півдня? Якою є наразі економічна ситуація у цих регіонах? Чи відрізняється політика окупаційної влади у Криму і на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.