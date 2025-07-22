«ФЕРМЕРИ БАНКРУТУЮТЬ». Як РФ вивозить зерно з окупації? | ‪Новини Приазовʼя

Компанія, яку пов'язують з Віктором Медведчуком, була причетна до вивезення зерна з окупованої території Запорізької області. Розслідування про це оприлюднили журналісти проєкту «Слідства.Інфо». За їхніми даними, підприємство із назвою «Флоранс» виступало логістичним оператором вивезення зерна до окупованого Криму, звідки продукцію доправляли до Туреччини.

Вперше про зв’язок Віктора Медведчука з російською компанією «Флоранс» розповів проєкт «Система», створений телеканалом «Настоящее время» та російською службою Радіо Свобода. У грудні 2023 року журналісти опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що на окупованих територіях сходу України змінився головний постачальник логістичних послуг.

Як компанія, пов'язана з Медведчуком, залучена до торгівлі зерном з окупованих територій півдня? Як влаштована аграрна сфера у цих регіонах і наскільки вона змінилася за роки окупації? За якими схемами Росія вивозить викрадене українське зерно, і як цьому протидіяти?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



