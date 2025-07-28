РФ не відбудовує житло для маріупольців? | ‪Новини Приазовʼя

Жителі Маріуполя на початку липня записали чергове звернення до окупаційної влади з проханням вирішити їхнє житлове питання. Відео поширило місцеве видання 0629. У зверненні люди наголошують, що окупаційна адміністрація обіцяла їм видати квартири в будинках, які побудують на місці демонтованих.



Окупаційна влада заявляла, що буде будувати іпотечне житло, а 10% від нових квартир пообіцяла віддати місцевим жителям – тим, хто залишилися у місті. Але зараз риторика змінилася. Зі слів маріупольців, представники окупаційної влади неочікувано заявили, що тепер мешканці демонтованих будинків нічого не отримають, а компенсувати втрачене майно взагалі повинна не Росія, а Україна.



Призначений Росією так званий голова Маріуполя Антон Кольцов у червні цього року заявляв, що місцеві жителі, які втратили житло, сумарно начебто отримають 600 квартир у шести нових будинках.



Чи відбудовує Росія житло для маріупольців? Де живуть люди, будинки яких знищені через російське вторгнення? Що пропонує Україна маріупольцям, які виїхали на підконтрольну уряду територію?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.