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Відновлення Посад-Покровського на Херсонщині | Новини Приазов’я

Відновлення Посад-Покровського на Херсонщині | Новини Приазов’я
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Відновлення Посад-Покровського на Херсонщині | Новини Приазов’я

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Як відновлюють ПосАд-Покровське? Коли жителі села зможуть заселитися у відбудовані будинки? Та які зауваження щодо проєкту бачать журналісти і громадські активісти? 

У селі Посад-Покровське на Херсонщини, біля адмінмежі з Миколаївською областю, до кінця осені мають відновити 362 будинки. Такий план ще в березні озвучив віцепремʼєр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. У 2022 році через село проходила лінія фронту, тож понад 80% будинків було зруйновано вщент.

Як відновлюють ПосАд-Покровське? Коли жителі села зможуть заселитися у відбудовані будинки? Та які зауваження щодо проєкту бачать журналісти і громадські активісти?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.


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