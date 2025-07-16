Відновлення Посад-Покровського на Херсонщині | Новини Приазов’я

У селі Посад-Покровське на Херсонщини, біля адмінмежі з Миколаївською областю, до кінця осені мають відновити 362 будинки. Такий план ще в березні озвучив віцепремʼєр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. У 2022 році через село проходила лінія фронту, тож понад 80% будинків було зруйновано вщент.

Як відновлюють ПосАд-Покровське? Коли жителі села зможуть заселитися у відбудовані будинки? Та які зауваження щодо проєкту бачать журналісти і громадські активісти?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



