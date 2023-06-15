Холера, дизентерія, гепатит А. Як уникнути небезпечних хвороб? | Новини Приазов’я

13 червня в українських ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що на затоплених територіях внаслідок знищення греблі Каховської ГЕС зафіксовано випадки холери та кишкової палички. Медіа посилалися на заяву начальника відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олега Павленка. Втім, цього ж дня Держекоінспекція повідомила, що інформація, надана посадовцем, була некоректно інтерпретована.

Що стосується виявлення холерної та кишкової паличок в водних обʼєктах півдня України, така інформація у Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах відсутня, – написали на сторінці у Фейсбук інспекції і додали, що такі дослідження вони не проводять.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін 13 червня в ефірі телемарафону також зазначив, що під час моніторингу в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях збудників холери не знайдено.

Водночас на Одещині вже кілька днів поспіль знаходять ротавірус, – зазначив лікар. За його словами, при купанні, користуванні водоймами та при заковтуванні людина може отримати гостру кишкову інфекцію.

У Міністерстві охорони здоров'я 9 червня повідомили, що на затоплених територіях можуть виникнути хвороби, пов’язані з обмеженим доступом до чистої води, зокрема, і холера. Спричинити випадки холери може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак – і забруднення колодязів. Однак у постраждалих та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд, наголосили у відомстві.

Які інфекційні захворювання можуть спалахнути через затоплення Херсонщини? Що варто знати про холеру та інші небезпечні хвороби, аби їх уникнути? Як запобігти поширенню інфекційних хвороб, і чи проводяться профілактичні заходи на окупованій частині регіону?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.