Що буде з Херсонщиною без Каховської ГЕС? | Новини Приазов’я

Знищення Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України. Про це 6 червня повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. За попередніми даними відомства, були затоплені орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережній Херсонщині, а також в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський 9 червня в ефірі телемарафону розповів, що через руйнування Каховської ГЕС до півтора мільйона гектарів земель не будуть використовуватися повною мірою. Щоб відновити зрошування на цих територіях, треба від 3 до 7 років. Це повинно стати пріоритетом, вважає міністр, оскільки питання стосується не лише агробізнесу, а й екології та соціальної сфери. За словами міністра, без відбудови дамби поновити зрошення на цих територіях буде «якщо не неможливо, то вкрай складно».

Перший заступник міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький 9 червня в ефірі телемарафону розповів, що для відновлення сільськогосподарських земель в зоні підтоплення треба буде щонайменше 5 років. Збитки, які розраховуються, вже сягають понад 10 млрд доларів.

Яких збитків зазнало сільське господарство на півдні України через знищення Каховської ГЕС і затоплення територій? Наскільки це вплине на економіку і продовольчу безпеку України і світу? Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС і систему зрошення через потреби сільського господарства? Чи є альтернативні варіанти розвитку регіону без відновлення гідроелектростанції?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.