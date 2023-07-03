«Що будемо робити? Тікати!». Як змінилися позиції армії РФ на півдні? | Новини Приазов’я

Сили оборони України на півдні продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках. Про це 3 липня у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що українські військові вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне, і мали успіх у напрямку Новоданилівки, Роботиного, Новосілки і Старомайорського. За минулий тиждень площа звільнених територій збільшилася більше, ніж на 28 км2. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км2.

Російські військові збудували греблю на околицях окупованого Токмака Запорізької області. Про це свідчать супутникові знімки, отримані розслідувачами проєкту Bellingcat і оприлюднені 29 червня. Гребля розташована в межах оборонної лінії, що огинає місто Токмак. Супутникові зображення свідчать, що річка Токмачка перерізана з 6-го травня. Рівень води на східній стороні греблі неухильно зростав до червня.

Тим часом, російські військові намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту на лівобережній Херсонщині. Про це 3 липня в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, російська армія намагається розгорнути позиції знову, оскільки їм «треба виконувати наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на запорізькому і східному напрямку».

Наскільки змінилися позиції російських військових на лівобережній Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС? Навіщо вони спорудили дамбу на річці у Токмаку Запорізької області, і чи може це вплинути на наступ українських військових? На яких ділянках фронту на південному напрямку російська армія почувається найбільш незахищеною?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.