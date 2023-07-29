Де утримують мера Херсона Колихаєва та навіщо РФ цивільні заручники з окупації? | Новини Приазов’я

На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей протягом першого півріччя 2023 року сталося щонайменше 34 випадки насильницьких викрадень. Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр у звіті, опублікованому 13 липня. Правозахисники зафіксували у цих регіонах 12 арештів, 5 із них – щодо представників кримськотатарського народу.

Зокрема, 16 березня у Новоолексіївці заарештували кримського татарина Рустема Вірасті за нібито активну участь у кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана. Також за це на Херсонщині затримали трьох осіб 25 травня. У СІЗО у селі Чонгар Генічеського району Херсонської області перебуває також Ленур Халілов, затриманий за начебто «організацію незаконного збройного формування чи участь у ньому».

Також відомо про незаконні затримання 4 лютого у Добропіллі на Херсонщині настоятеля Свято-Троїцького храму Платона Данищука, 16 лютого в окупованій Голій Пристані викладачки музичної школи Галини Маменко та її чоловіка. ·20 лютого на пункті пропуску Убилинка – Гребнєво російсько-латвійського кордону затримали громадянина України, жителя Генічеського району Херсонської області Романа Зарінського.

Крім того, 6 квітня затримали чотирьох співробітників Запорізької АЕС, а 7 квітня жителів Херсонської області, яких російські силовики назвали «агентами України». Дані щодо затриманих уточнюються, – зазначили правозахисники.

Кого російські силовики продовжують затримувати на окупованих територіях півдня і про скільки таких випадків знають правозахисники? Що відомо про затриманого окупантами міського голову Херсона Ігоря Колихаєва та інших цивільних заручників? Чому їх складно звільнити з полону, і куди потрібно звертатися, щоби сприяти цьому процесу?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.