Лікарі гинуть під обстрілами. Як працюють медики у Херсоні та області? | Новини Приазов’я

На Херсонщині Внаслідок російської агресії пошкоджено 75% медичних закладів. Про це 5 серпня в ефірі телемарафону повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, з перших днів повномасштабної війни внаслідок дій російських військових на Херсонщині загинули 11 лікарів. Російська армія обстрілює медичні заклади і карети швидкої допомоги.

1 серпня російські війська вчергове атакували Херсон, обстрілявши житлові квартали міста. Тоді вони влучили в один із медзакладів міста. Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар, також постраждали ще 5 медичних працівників. Через обстріли було пошкоджено відділення хірургії цієї лікарні. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

За кілька днів, 4 серпня, російські війська знову обстріляли лікарню у Херсоні. У Міністерстві охорони здоров’я розцінили цей обстріл як спростування російської тези про те, що цивільна інфраструктура потрапляє під обстріли випадково. Того дня російські військові влучили у внутрішній двір медзакладу. Постраждала будівля моргу і були вибиті вікна та двері в приймальному відділенні. На момент атаки працівники і пацієнти були в укритті.

Як працюють медичні заклади на правобережній частині Херсонщини, зважаючи на обстріли і нестачу персоналу? З якими проблемами найчастіше звертаються за медичною допомогою жителі цього регіону? Чи є лікарі на окупованій території Херсонщини, і чи можна там отримати допомогу без російського паспорта?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.