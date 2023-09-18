«Ядерний шантаж вже не працює». Що РФ зробить із ЗАЕС? | Новини Приазов’я

Російські військові продовжують викрадати та тримати у полоні жителів Енергодара, зокрема, працівників Запорізької АЕС. Про це 18 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його даними, 23 червня цього року окупанти викрали інженера з охорони праці Сергія Потинга, а 18 липня – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного.

Згодом стало відомо, що обох чоловіків тримають у будівлі місцевого відділку окупаційної поліції. У будинках атомників окупанти неодноразово проводили обшуки. Також була інформація, що до Сергія Потинга російські військові застосовували жорсткі катування та фізичне насильство. Наразі немає жодної інформації про стан обох чоловіків.

Рафаель Гроссі на брифінгу у Відні 11 вересня заявив, що дуже стурбований останніми вибухами на Запорізькій АЕС. За його словами, починає виникати низка технічних проблем, таких як довгострокова зупинка станції. Крім того, багато питань також мають наслідки для ядерної безпеки.

Гроссі зазначив, що має намір продовжувати обговорювати ситуацію на найвищому рівні з українською і російською сторонами. Він також заявив, що МАГАТЕ прагне уникнути того, щоб АЕС стала повністю мілітаризованою або перетворилася на військову базу. За словами Рафаеля Гроссі, присутність російських військових на ЗАЕС помітна, але вона не зростає, важкої військової техніки на станції немає.

Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС, і чи збільшуються ядерні загрози? Хто здійснює катування працівників електростанції, і хто причетний до організації цих тортур? Навіщо Росії потрібна ЗАЕС, і чи є ймовірність ухвалення санкцій проти «Росатому»?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.