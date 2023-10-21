«Неприємна несподіванка для Путіна». Чи змінять ATACMS хід війни? | Новини Приазов’я

Українські військові у ніч проти 17 жовтня уразили аеродроми в окупованих Бердянську та Луганську. Ця операція отримала назву «DRAGONFLY» і була здійснена успішно. Про це того ж дня повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

У повідомленні сказано, що в результаті вогневого удару у Бердянську та Луганську українські військові знищили дев’ять гелікоптерів, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а також пошкодили злітні смуги аеродромів. Втрати у живій силі серед російських військових склали десятки загиблих та поранених.

Того ж дня, 17 жовтня, американське видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, що це був перший удар ракетами ATACMS, які США таємно передали Україні. За даними видання, Збройні сили України отримали незначну кількість балістичних ракет цього типу.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня підтвердив, що українські військові використовують ATACMS. У США також офіційно підтвердили надання Україні балістичних ракет ATACMS. За словами прессекретарки Білого дому Адрієнн Вотсон, ракети передали в межах «постійної підтримки народу України». Президент Росії Володимир Путін також відреагував на новину про постачання Україні ракет ATACMS. Він назвав цю подію «черговою помилкою з боку США».

Якими є результати ураження аеродромів окупантів у Бердянську і Луганську? Чи змінить хід війни використання ЗСУ балістичних ракет ATACMS? Чи допоможуть вони у наступі українських військових на лівобережній Херсонщині?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.