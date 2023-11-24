«Відвід військ для РФ – це поразка». Плацдарми ЗСУ на лівобережній Херсонщині | Новини Приазов’я

Українські військові надалі утримують зайняті позиції на лівобережній частині Херсонщини. Про це 21 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах російської армії.

Нагадаємо, що минулого тижня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак офіційно визнав відбиття плацдарму на лівому березі Дніпра. Він зазначив, що українські військові «крок за кроком демілітаризують Крим і пройшли 70% дистанції, контрнаступ триває».

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк 17 листопада в ефірі телемарафону розповіла, що Силам оборони України вдалося відтіснити російських окупантів з їхніх позицій на відстань до 8-ми кілометрів.

Офіційне визнання Україною плацдармів на лівому березі Херсонської області свідчить про те, що цих позицій достатньо для продовження наземних операцій. Так вважають в американському Інституті вивчення війни. Проаналізувавши ситуацію на лівобережжі Херсонської області, експерти стверджують, що російські війська не побудували там великих видимих оборонних укріплень, подібних до тих, які вони встановили у Запорізькій області перед початком українського контрнаступу.

Що означає відбиття українськими військовими плацдарму на лівобережній Херсонщині? Чи сприяє це деокупації регіону і втраті Росією сухопутного сполучення з Кримом? Як змінюється гуманітарна ситуація на лівобережжі, і чи тікає звідти окупаційна влада?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.