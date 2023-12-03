«Найбільше досягнення України». Як захистити «зерновий коридор» від Росії? | Новини Приазов’я

Україна отримає військові кораблі для захисту суден у «зерновому коридорі» у Чорному морі. Про це в кінці листопада повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі виданню «Українська правда». За його словами, створення «зернового коридору» без Росії є одним з найбільших досягнень України за рік.

Влада домовилася з партнерами про забезпечення супроводу кораблів у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. Це питання близького майбутнього, – сказав Зеленський. Також, за словами Зеленського, Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО. Запит на цю зброю спрямували до міжнародних партнерів, і він уже погоджений.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський днями повідомив, що після 10 жовтня обсяги вивезення зерна суттєво збільшилися порівняно з серпнем і вереснем. Експорт цього року буде більший, ніж минулого року. Тоді він становив приблизно 72 млн тонн урожаю, цього року очікується на рівні 78-79 млн тонн.

Як працює новий «зерновий коридор» без Росії? Що потрібно для захисту судноплавства у Чорному морі? Наскільки Україні вдалося налагодити експорт зерна, і куди вивозить українські врожаї Росія?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.